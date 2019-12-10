اتهام خليجي باقتحام 3 منازل لمواطنين

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة جنح الفجيرة قضية خليجي متهم باقتحام ثلاثة منازل لمواطنين في إمارة الفجيرة، تحت تأثير مواد مخدرة.

وواجهت هيئة المحكمة المتهم بما هو منسوب إليه، فأقر بأنه كان غير واعٍ بما يقوم به، وأنه كان تحت تأثير مواد مخدرة تعاطاها في ذلك الوقت، طالباً من الهيئة الرأفة والرحمة.

وفي قضية أخرى، نظرت الهيئة القضائية قضية خليجي، تم ضبطه أثناء حملة تفتيشية للمركبات، إذ لاحظ أفراد من الشرطة وجود شخص يبدو عليه عدم الاتزان، فتم تحويله إلى إدارة مكافحة المخدرات لفحصه، وتبين وجود مواد مخدرة في دمه.

وأقر المتهم أمام الهيئة بتعاطيه مواد مخدرة أثناء القيادة، وقررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضيتين إلى الأسبوع المقبل.