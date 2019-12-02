محاكمة 3 أشخاص بتزوير عقد عمل

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

تنظر محكمة جنايات الشارقة، في قضية عربيين وآسيوية متهمين بتزوير عقد عمل لتعيين المجني عليه بوظيفة في إحدى المنشآت الصحية الخاصة بالشارقة مقابل مبالغ مالية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما قام المتهمين بالاتفاق مع المجني عليه لعمل عقد عمل لشغل وظيفة في إحدى المنشآت الصحية الخاصة بالشارقة، وبعد حصولهم على المبالغ المالية قاموا بتزوير العقد وأرسلوه له، وبالتدقيق في العقد اتضح أنه مزور، ما جعل المجني عليه يتقدم بشكوى ضدهم، وبالتحري تم التوصل إلى المتهمين وضبطهم، وحسب التحقيقات فإن المتهمين اشتركوا في تزوير عقد العمل وقدموه للمجني عليه، مقابل مبلغ مالي حوله لهم عن طريق الصرافة.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فأنكروها، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 10 من ديسمبر الجاري لتقديم الدفاع.