تمديد فترة الشحن المجاني للسيارات الكهربائية حتى نهاية 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تمديد فترة الشحن المجاني، لجميع مالكي السيارات الكهربائية غير التجارية، فقط المسجلة في مبادرة «الشاحن الأخضر»، حتى 31 ديسمبر2021.

ويتيح تمديد فترة الشحن المجاني لمالكي السيارات غير التجارية، المسجلين في خدمة «الشاحن الأخضر»، شحن سياراتهم من خلال محطات الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية التابعة للهيئة مجاناً، حتى 31 ديسمبر 2021، على أن يكون ذلك متاحاً حصرياً في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة، وليس في محطات الشحن المنزلية.

أما بالنسبة لمالكي السيارات التجارية التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، فيتعين عليهم دفع رسوم 29 فلساً لكل كيلوواط/‏‏ ساعة، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2020.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن توفير الشحن المجاني لمالكي السيارات الكهربائية، المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» من 1 سبتمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2019، لتشجيع الجمهور على استخدام واقتناء السيارات الكهربائية، بما يسهم في حماية البيئة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «نظراً إلى الزيادة الملحوظة التي شهدها عدد السيارات الكهربائية والهجينة في دبي، منذ إطلاق مبادرة (الشاحن الأخضر)، وعلى ضوء الاستجابة الإيجابية للمحفزات التي أطلقناها، فقد قررنا تمديد فترة الشحن المجاني حتى 31 ديسمبر 2021، لمالكي السيارات غير التجارية».

وأضاف: «نحرص على تحقيق مبادرة دبي الذكية، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، ورؤية الإمارات 2021، الرامية إلى تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، وأهداف خطة دبي 2021، التي ترمي إلى جعل دبي مدينة متكاملة ذكية مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، وتحسين جودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها نموذجاً يحتذى عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر».

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق الهدف الذي وضعه المجلس الأعلى للطاقة بدبي عام 2016، حيث أطلق المجلس «مبادرة دبي للتنقل الأخضر»، لتحفيز الهيئات المنضوية تحت مظلته على استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالسيارات الهجينة والكهربائية، والإسهام في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البري، الذي يعد ثاني أعلى القطاعات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إمارة دبي، وتشجيع هذه الهيئات على إدخال السيارات الهجينة والكهربائية إلى أسطول مركباتها، بما لا يقل عن 10% من مجموع المشتريات الجديدة ابتداءً من عام 2016 وحتى عام 2020، بما ينسجم مع استراتيجية الحد من انبعاثات الكربون، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16%، بحلول عام 2021.

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فلساً لكل كيلوواط/‏‏ ساعة، لمالكي السيارات التجارية، اعتباراً من 1 يناير 2020.