إنقاذ 10 مواطنين حاصرتهم الأمطار بوادي صاع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنقذت فرقة المسطحات المائية بالعين، التابعة لمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي، 10 مواطنين حاصرتهم مياه الأمطار بوادي صاع بمنطقة العين، وهم بحالة جيدة.

وكان فريق المسطحات المائية تلقى ثلاثة بلاغات متفرقة، أمس، بوادي صاع، وتعامل في استجابة سريعة مع البلاغات وإنقاذ المحاصرين بالوادي، ونقلهم إلى أماكن آمنة، وتقديم الرعاية الطبية الأولية، كما نفذ 69 مهمة إسعافية.

ودعت شرطة أبوظبي المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، نتيجة استمرار التقلبات الجوية، وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار.