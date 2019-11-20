6 أشهر حبساً لشاب تعدى على أفراد شرطة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

عاقبت محكمة جنايات الشارقة شاباً عربياً بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، بعد ثبوت إدانته بتهمة الاعتداء على ثلاثة أفراد من رجال الشرطة داخل مركز تجاري في الشارقة، وسبهم وضربهم وتهديدهم بنشر صور وفيديوهات لهم أثناء عملية ضبطه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق القضية، عندما ورد بلاغ إلى أفراد الشرطة بوجود بلاغ مسجل لدى أحد مراكز الشرطة بحق المتهم من قبل امرأة تتهمه بسرقة هاتفها، وخلال التحري تم التوصل إلى المتهم في مركز تجاري وتم إيقافه، وطلب هويته، فرفض وعند محاولة تثبيته لتقييده، ضرب أفراد الشرطة وسبهم وبصق عليهم، إضافة إلى أنه عند وصوله لمركز الشرطة هدد أفراد الأمن بنشر فيديوهات وصور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء عملية إلقاء القبض عليه لتشويه سمعتهم.

واستمعت المحكمة بجلسات سابقة إلى أقوال الشاهد في القضية، الذي أكد أن المتهم كان في أحد المراكز التجارية، وتم الاشتباه فيه، فطلبوا منه هويته الشخصية كإجراء اعتيادي للتأكد من شخصيته، فرفض إعطاءهم إياها، وبدأ بالاستهزاء بهم، ورفس أحد زملائه بقدمه على بطنه، وقال لهم إنه لا يعترف بهم كشرطة، وبصق عليه وعلى زملائه.

وأضاف أنهم استطاعوا السيطرة عليه، وبعد وصولهم إلى مركز الشرطة هدد أفراد الضبط بنشر فيديوهات وصور لهم أثناء ضبطه على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر إرسالها إلى بلده بواسطة محادثات، ليتم نشرها وتشويه سمعتهم.

وبين الشاهد أن سبب الاشتباه في المتهم وجود بلاغ بحقه، يفيد بسرقة هاتف من امرأة في الشارقة، واتضح أنه الشخص المطلوب نفسه بعد التأكد من هويته في المركز الأمني.

وأنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه في الجلسات السابقة، وتمسك بالإنكار طوال فترة المحاكمة.