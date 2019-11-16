بلدية الشارقة تضبط موقع لإعداد الوجبات الغذائية يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية

المصدر: الإمارات اليوم ـ الشارقة

تمكنت فرق التفتيش في قسم مراقبة نظافة المدينة بإدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة من ضبط أحد المساكن تم تحويلها إلى مطبخ يتم فيه إعداد الوجبات الغذائية بصورة مخالفة للاشتراطات الصحية وتشكل خطراً على أفراد المجتمع، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الأشخاص المتورطين بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتؤكد البلدية حرصها على رصد جميع مشوّهات المظهر العام والظواهر السلبية وجميع التجاوزات التي يمكن أن تلحق ضرراً بأفراد المجتمع.

وفي هذا السياق أكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي أن فرق التفتيش في قسم مراقبة نظافة المدينة وضمن الحملات التفتيشية الدورية التي تنفذها لرصد جميع السلوكيات السلبية، تمكنت من ضبط موقع في أحد مناطق مدينة الشارقة يديره 6 طباخين لتجهيز وجبات غذائية بصورة غير صحية وغير سليمة وبكميات كبيرة تمهيداً لبيعها بأسعار زهيدة على الفئات المساندة العاملين بمختلف الأماكن، حيث تم تحويل الموقع من مكان للسكن إلى مطبخ يفتقر لجميع الاشتراطات الصحية.

من جانبه أشار مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة عادل عمر إلى أن الموقع تم تزويده بالمعدات اللازمة للطبخ وأواني باحجام كبيرة تتسع لكميات كبيرة من الطعام ويديره 6 أشخاص يقومون بعملية الطبخ وتغليف الطعام قبل القيام بعملية البيع، وفور ضبط الموقع تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وإتلاف المواد الغذائية.

وأوضح أن فرق التفتيش تواصل العمل على مدار الساعة لضبط كل التجاوزات والسلوكيات السلبية واتخاذا الاجراءات اللازمة بحق كل من يمارسها للحافظ على الإمارة الباسمة من جميع مشوهات المظهر العام وتوفير بيئة صحية لجميع القاطنين، كما أهاب بأفراد المجتمع بضرورة التواصل على مركز الاتصال في بلدية مدينة الشارقة على الرقم 993 للابلاغ عن أية ملاحظات وستقوم البلدية بمتابعتها على الفور.