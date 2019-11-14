ضبط سائق دهس آسيوياً وهرب من موقع الحادث

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

ضبطت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، السائق المتسبب في حادث الدهس، الذي وقع على الشارع الصناعي الخامس، مساء الإثنين الماضي في أقل من 24 ساعة من وقوع الحادث، الذي أدى إلى وفاة آسيوي (29 عاماً) خلال محاولة إنقاذه في المستشفى.

وتفصيلاً، قال رئيس قسم المباحث والضبط المروري، الرائد محمد راشد الشحي، إن غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغاً في الساعة العاشرة والنصف من مساء الإثنين الماضي، بتعرض أحد الأشخاص لحادث دهس على الشارع الصناعي الخامس في مدينة الشارقة، وفرار قائد المركبة المتسببة من موقع الحادث، وعلى الفور هرعت الدوريات المختصة التابعة لمركز الاختصاص، والإسعاف الوطني، بجانب محققين من قسم المباحث والضبط المروري إلى موقع الحادث، وباشروا عملهم على الفور، بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى القاسمي.

وقال الشحي «لم يتوصل فريق المباحث والضبط المروري لأي تفاصيل أو بيانات عن المركبة المتسببة في الحادث من الأشخاص الموجودين في موقع الحادث، سوى بعض القطع المتناثرة من المركبة المتسببة في الحادث، إضافة لمراجعة غرفة العمليات، وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث، والتي أظهرت تفاصيل المركبة، وعلى ضوء تلك المعطيات كثف فريق العمل بقسم الضبط المروري من جهوده حتى تمكن من الوصول لقائد المركبة بعد وقت وجيز».

وتابع «تبين من خلال التحقيقات المبدئية أن السائق آسيوي، يبلغ من العمر 47 عاماً، وأنه فرّ من مكان الحادث، وذهب بسيارته إلى إحدى الورش المتخصصة لإخفاء آثار الحادث دون الحصول على إذن تصليح من سلطة الترخيص، كما أن خبرة رجال الضبط المروري في التعامل مع مختلف أنواع الحوادث ساعدت بشكل كبير على سرعة التعرف عليه وضبطه، وبعد التحقيق معه تم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه».

وحث الشحي، قائدي المركبات على الالتزام بقوانين السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق، والانتباه أثناء القيادة لأماكن عبور المشاة، وعدم الهروب من المكان في حال التسبب في أي حادث حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

المجني عليه توفي في المستشفى متأثراً بإصابته.