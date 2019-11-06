شرطة أبوظبي تطالب السائقين بإفساح الطريق لـ «الطوارئ»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بثّت شرطة أبوظبي بمنصاتها على «التواصل الاجتماعي» فيديو تحث من خلاله السائقين على إفساح الطريق لمركبات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث، وتنفيذ المهام الإنسانية في إنقاذ المصابين.

ودعت إلى ضرورة التعاون في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وخفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من مؤشرات الأجندة الوطنية وفق رؤية الحكومة. وقدمت شرطة أبوظبي، في وقت سابق، التوعية بسبع لغات عن تعديل مخالفة «عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية»، الواردة في قانون السير والمرور الاتحادي، وأصبحت قيمتها 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً وست نقاط مرورية.