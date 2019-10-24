محاكمة سائق شاحنة بدهس شرطي في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، قضية سائق شاحنة عربي، متهم بدهس شرطي، وتعريض حياته للخطر، وإحداث إصابات جسديه به، إثر وقوع مشادة بينهما حول إزالة سياج في إحدى المناطق السكنية.

واتهمت النيابة العامة السائق بدهس رجل الشرطة، وتعريض حياته للخطر، وقيادة شاحنة من دون ترخيص، والهروب من المكان بعد الحادث، وأنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه، وأفاد أمام هيئة المحكمة بأنه أثناء قيادة الشاحنة كان المجني عليه يقف خلفها ولم يلاحظه، مشيراً إلى أنه تقابل مع المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، وحصل تنازل منه عن القضية، كونه لم يقصد دهسه.

وأفادت هيئة المحكمة بأن المجني عليه لم يتنازل عن القضية، وأن التقرير الطبي يفيد بتعرضه لأضرار جسدية نتيجة الدهس، مضيفة أن شهود الإثبات الموجودين في الموقع شاهدوا المتهم وهو يقود شاحنته بطريقة خطرة، بعدما طلب منه رجال الشرطة تحريك شاحنته بعيداً عن الموقع، ما أدى إلى دهس المجني عليه.

وفي قضية منفصلة، نظرت المحكمة قضية شاب خليجي متهم بالتغيب عن إعطاء عينة فحص بوله لإدارة مكافحة المخدرات، ووجهت إليه النيابة تهمة التغيب عن الفحص الدوري لعينة المخدرات، وعدم التواصل مع الجهات المختصة لإبداء سبب التغيب.

وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة تغيبه عن الفحص، وأفاد بأنه لم يتلق أي اتصال من إدارة مكافحة المخدرات من أجل تحديد موعد للحضور وإعطاء عينة فحص البول للتأكد من عدم تعاطيه المخدرات، متابعاً أنه يعمل في أبوظبي، ولم يتمكن من الاتصال بهم نظراً لطبيعة عمله.