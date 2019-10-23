«صباح الخير» تقود خليجياً إلى المحكمة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

باشرت محكمة جنح الفجيرة في نظر قضية خليجي متهم بإزعاج خليجية من الجنسية نفسها عبر إرسال رسائل عبر برنامج «واتس آب» في أوقات مختلفة من اليوم، وأقر المتهم بإرسال رسائل «صباح الخير» ولم يتوقع أن تكون مزعجة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ عبر مركز الشرطة المختص، يفيد بإزعاج شخص للمجني عليها عبر تكرار إرسال رسائل إليها، ما أدى إلى إزعاجها خصوصاً في أوقات نومها صباحاً، فيما أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بتهمة التسبب في إزعاج.

وبمواجهة هيئة المحكمة الخليجي بالتهمة المنسوبة إليه، قال إنه لم يكن يعلم أن المجني عليها ضمن المجموعة التي يرسل لها أدعية صباحية ومسائية ورسائل تتضمن «صباح الخير»، وغيرها من الرسائل العامة التي كان يرسلها بشكل يومي لأصدقائه وأسرته. وأشار إلى أن المجني عليها لم ترسل له أي شيء يدل على إنزعاجها من رسائله حتى يمتنع عن إرسالها، مؤكداً أنه فوجئ بهذه الدعوى القضائية التي رفعتها ضده. وقرّرت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.