28 عائلة تسلم أبنائها وأفراد من أسرتها لشرطة عجمان لمعالجتهم من إدمان المخدرات

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أشاد قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي بإقبال أسر لتسليم أبنائهم لإدارة مكافحة المخدرات لإنقاذهم من إدمان المخدرات طواعيةً طلباً لإيجاد الحل وتوفير العلاج، والبالغ عددهم 28 خلال عام 2019، مؤكداً أن باب العودة مفتوح دائماً للتعاون مع أي حالة إدمان للعلاج من الإدمان والعوة إلى الحياة الطبيعية.

جاء لك خلال زيارته التفقدية لإدارة مكافحة المخدرات ضمن برنامج التفتيش السنوي للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

من جانبه أوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد سيف خليفة المهيري أن 28 حالةً جاؤوا طلباً للمساعدة في التخلص من الإدمان والعلاج، حيث قامت الإدارة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في استقبال الحالات وتوزيعهم على مراكز العلاج بما يتناسب مع حالتهم وقد أنهوا جميعهم مرحلة التأهيل.

وأشار مدير إدارة مكافحة المخدرات إلى أن حالات العودة من مستنقع المخدرات وطلب العلاج يتزايد بعد التعديل الأخير على المادة رقم 43 من البند 5 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 بشأن مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تنص على أنه " لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه او أقاربه من الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع إليها حتى تقرر الوحدة إخراجه".

وفي نهاية الجولة التفتيشية تم عقد اجتماع مع ضباط إدارة مكافحة المخدرات للتأكد من تطبيق معايير التفتيش السنوي من حيث المهام الإدارية، ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة، والإجراءات الإدارية المطبقة.