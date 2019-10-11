بلاغ امرأة يُدخل عربياً في قضية اعتداء على شرطي

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية متهماً فيها شخص من جنسية عربية، بتهمة التعدي على شرطي أثناء أداء واجبه، حيث أقدم على ضربه خلال عملية ضبطه وهو يلاحق سيدة في الشارع العام.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ من امرأة، بعد منتصف الليل، يفيد بوجود شخص يلاحقها في الشارع العام، وحالته غير طبيعية، واستجابت الشرطة للبلاغ، وتحركت أقرب دورية للموقع، فوجدت المتهم وأوقفته، وطلبت منه هويته وتفتيشه فرفض، ولاحظت الشرطة أنه بحالة غير طبيعية، فسيطرت عليه وألقت القبض عليه، وأرسلته للمركز الأمني للتحقيق معه، وتبين أنه تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبمحاولة احتجازه، اعتدى على أفراد الضبط وسبهم، ما جعلهم يسجلون في حقه قضية اعتداء، وأحالوه للنيابة ومن ثم إلى المحكمة.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد في القضية، حيث أكد أنه أثناء وجوده في المركز الأمني سمع شخصاً صوته عالٍ في ساعة متأخرة من الليل، مشيراً إلى أنه ذهب إلى مكان الصوت الصادر من غرفة التحقيق مع المتهم، ووجده رافضاً تفتيشه وغير مقيد، ويدفع ويعتدي على أحد أفراد الشرطة بضربه على صدره، وحاول التدخل لتهدئته، لكن المتهم ضربه واعتدى عليه.

وأضاف: «حضر الضابط المناوب ووجه المتهم بضرورة الالتزام بالقوانين والسماح لهم بتفتيشه، لكنه رفض»، مبيناً أن المتهم كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، لافتاً إلى أنه تمت السيطرة عليه وحجزه وتحويله للنيابة والمحكمة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكر الاعتداء على رجال الشرطة، وقال إن سبب اعتقاله بلاغ من سيدة بحقه، يفيد بملاحقتها له ليلاً، وبعد قدوم أفراد الشرطة، تم اعتقاله، وأخذه من الشارع.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 27 أكتوبر الجاري، لاستدعاء بقية الشهود مع استمرار حبس المتهم.