«قضاء أبوظبي» تنفذ برنامجاً لتدريب المحامين

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع إدارة شؤون المحاماة والخبراء في دائرة القضاء في أبوظبي، الدورة الـ20 من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي، بمشاركة 14 محامياً، بينهم تسع نساء.

وقالت دائرة القضاء إن تنظيم البرنامج يأتي في إطار جهودها لتطوير الأداء القضائي، عبر إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، بهدف الإسهام في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية والقانونية، التي يعتبر المحامون جزءاً منها.

من جهتها، أكدت أكاديمية أبوظبي القضائية أن البرنامج الذي يعتبر اجتيازه من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لدى الدائرة، صمم على نحو تتنوع فيه الموضوعات لتغطي كل الجوانب ذات الصلة بعمل المحامي.

وأشارت إلى أن من أبرز هذه المحاور: الالتزامات الدولية لمحاكمات جرائم غسل الأموال، وأصول الإجراءات المدنية والتعديلات الأخيرة التي أدخلت عليها، وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات في مجال القضاء الإداري، وأصول الإجراءات الجزائية في التشريع الإماراتي، وضوابط وإعداد وصياغة صحف الدعاوى، وغيرها من المحاور المهمة.

أبوظبي ــ وام