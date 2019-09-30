شرطة أبوظبي تدعو إلى عدم الانشغال بغير الطريق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي في إطار حملة «درب السلامة» السائقين إلى عدم الانشغال عن الطريق والالتزام بقوانين وأنظمة المرور باتباع القيادة الآمنة، تجنباً لانحراف المركبة، والتسبب في وقوع حوادث مرورية قد تؤدي إلى وفيات أو إصابات بليغة.

وبثت الشرطة فيديو، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم -أبوظبي، يبين خطورة الانشغال بغير الطريق، موضحة أن هذه المخالفة تحدث نتيجة لعدم تركيز السائقين واستخدام الهاتف أو تناول الطعام أو الشراب، والتفاتهم للتحدث إلى مرافقيهم، والانشغال بالتصوير، وتعديل الماكياج والهندام، وغيرها من سلوكيات تؤدي إلى انحراف المركبة وعرقلة حركة السير ووقوع الحوادث.

وحثت السائقين على تجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وغير ذلك من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث، والتركيز في القيادة، ومراقبة الطريق، لتجنب انحراف المركبة وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وشدّدت على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على السائقين للانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، باعتبار ذلك من المخالفات الخطرة، وغرامتها المالية 800 درهم وأربع نقاط مرورية.