اصطدام بين حافلتين مدرسيتين في كلباء

المصدر: سمية الحمادي - كلباء

أفاد بيان رسمي لشرطة الشارقة بوقوع حادث اصطدام بين حافلتين مدرسيتين في مدينة كلباء.

وأكد مصدر في مستشفى كلباء استقبال طلبة في قسم الطوارئ، وتلقيهم الإسعافات ومغادرتهم إلى مدارسهم، مشيراً إلى تعرضهم لإصابات طفيفة.

وأضاف أن هناك طالبة واحدة تعرضت لإصابة بسيطة، ولاتزال تتلقى العلاج في المستشفى.

وقال إن سائق إحدى الحافلتين فوجئ بدخول الحافلة المتسببة في الحادث، التي كانت تقلّ 25 طالباً، من طريق فرعي إلى الشارع الرئيس، ما أدى إلى اصطدامها بحافلته، التي كانت تقلّ 10 طلاب.

وكان مركز شرطة كلباء تلقّى بلاغاً بوقوع الحادث في ساعة مبكرة من صباح أمس، فانتقل عدد من دوريات الشرطة والدوريات المرورية في مركز شرطة كلباء، وفرق الإسعاف الوطني والدفاع المدني إلى الموقع.

وطالبت شرطة الشارقة سائقي حافلات نقل الطلاب بالحذر والانتباه أثناء القيادة، والتأكد من خلو الطريق من المركبات الأخرى قبل الدخول إليه من الطرق الفرعية.

كما نبهت السائقين إلى ضرورة التقيد بقانون السير والمرور، والتوقف تماماً خلف الحافلة المدرسية عند مشاهدة اللوحة التحذيرية الجانبية للحافلة، إلى حين عبور التلاميذ ومرافقيهم للشارع. وشدّدت على ضرورة السير بتمهل عند المدارس، والالتزام بالتعليمات المرورية للمحافظة على سلامة الطلاب.