محاكمة 4 متهمين بسرقة شركة في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها أربعة أشخاص من الجنسية الآسيوية، بتهمة الاعتداء على سلامة الغير، وسرقة شركة، بعد أن قيدوا حارس الشركة، واعتدوا عليه، وتمكنوا من سرقة مواد بناء من داخل مستودع الشركة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 17 مارس الماضي، عندما ورد بلاغ إلى الشرطة من حارس شركة في منطقة الصجعة الصناعية، يفيد بأن عدداً من الأشخاص الملثمين قاموا بالاعتداء عليه، وقيدوه من يديه، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية لمحل الواقعة، واتضح أن المتهمين قاموا بتقييد الشاكي وسرقوا مواد بناء من داخل مستودع الشركة وهاتفه، وبعدها تمكنوا من الهرب، ليتم ضبطهم لاحقاً، حيث اعترفوا بقيامهم بالسرقة والاعتداء على الحارس.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاكي حارس الشركة، حيث أكد أنه أثناء جلوسه ليلاً داخل الشركة فوجئ بدخول أربعة أشخاص ملثمين إلى غرفته، وقاموا بتقييده وربطه من يديه، وكسروا هاتفه، وبعدها سرقوا من داخل الشركة مواد للبناء.

وتابع أنه استطاع فك الحبل الذي ربطوه فيه، وتوجه للشارع، وأخذ هاتف شخص من المارة، وأبلغ الشرطة وصاحب الشركة بالواقعة.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فأنكروها، وقرر المتهم الرابع أنه اعترف في الشرطة بالإكراه. بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ الأول من أكتوبر المقبل لسماع أقوال رجال الشرطة الذين حققوا مع المتهمين.