«المحكمة المتنقلة» تنهي نزاعاً جماعياً لـ 781 عاملاً

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، من إنهاء نزاع عمالي جماعي لـ781 عاملاً، من خلال الانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، من تقييد المطالبات، ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، وتسليم المستحقات من دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، كما تم عمل الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين في ذلك إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للراغبين في العودة إلى بلادهم.

وأكدت المحكمة حرصها على سرعة إنهاء القضايا العمالية، خصوصاً الجماعية، وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية سرعة الفصل في القضايا، وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء، المتمثل في قضاء عادل وناجز.

وأفادت باعتماد آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن سرعة إنهاء تلك النزاعات، وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، ومن دون تأخير، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال، وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة، تلبي جميع المتطلبات، وتضمن تسوية المنازعات في وقت قياسي.