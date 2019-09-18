«سقوط حجر» يقود رئيس قسم إلى المحكمة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية رئيس قسم دائرة حكومية متهم بالتقصير في أعمال الصيانة، ما تسبب في إصابة عامل آسيوي داخل مسجد، سقط عليه حجر «بولستير» يستخدم للزينة من سقف المسجد أثناء عمل الصيانة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما استقبل مستشفى عاملاً آسيوياً مصاباً في الرأس نتيجة سقوط حجر أثناء عمله في مسجد، وبفتح تحقيق في الواقعة من قبل الشرطة والجهات المعنية تبين أنها ليست إصابة عمل بل نتيجة تقصير من الجهة المسؤولة عن صيانة المسجد، وعليه تم إحالة ملف القضية إلى المحكمة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال رئيس قسم الصيانة، الذي قال إن الدائرة تتلقى التبرعات لبناء المساجد، وهي المسؤولة عن صيانتها، لكن المسجد الذي أصيب فيه العامل كان المتبرع هو المسؤول عن صيانته، وهو الذي جلب شركة المقاولات لصيانته.

وتابع أن الذي جلب المتعهد لبناء المسجد هو المتبرع، وهو الذي اتفق مع المقاول، بعلم الدائرة، ولدى الدائرة جميع ما يثبت ذلك.