مشاجرة بالعصي تنتهي بقتل شخص بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة:

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية بتهمة قتل أخر من الجنسية الأفريقية بالعصي، بعد مشاجرة حصلت بينهم على بيع الخمور.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 31 يناير الماضي عندما ذهب المتهم الأول برفقة مجموعة من الأفراد إلى إحدى المناطق لشراء الخمور من المجني عليه الذي كان برفقته مجموعة من الأشخاص، وبعدها حصلت مشاجرة على خلاف بينهم على الأموال وأسعار الخمور، وكان بيد المتهمين عصي، فيما كان مع المجموعة الثانية التي كان من ضمنهم المجني عليه السيوف والعصي، وخلال المشاجرة قام المتهمين بضرب المجني عليه بالعصي، وبعدها أقدم أحدهم على طعنه بالسكين ما أودى بحياته.



وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بالاشتراك في القتل العمد وشرب الخمر ، فأنكر المتهمين التهمة، وقال المتهم الأول إن سبب الخلاف مع مجموعة أخرى من الجنسية الأفريقية كان على تجارة الخمور وطلب مبالغ مالية، إذ حصلت مشاجرة بينهم باستخدام العصي وكان يدافع عن نفسه بعد أن رأهم يحملون السيوف والأسلحة البيضاء، مشيرا إلى انه كان برفقته 4 أشخاص أخرين خلال المشجارة وكانوا يحملون العصي وزميل أخر له كان يحمل سكين، وهو ضرب المجني عليه بالعصا ولكنه لا يعرف كيف تم طعن المجني عليه كون المكان كان مظلم.



وطلبت النيابة الادانة، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ ٢٤ سبتمبر المقبل لاستدعاء الشهود .