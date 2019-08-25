شرطة عجمان تعيد طفلاً من أصحاب الهمم إلى ذويه خلال نصف ساعة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعادت شرطة عجمان طفلا آسيويا ذو سبع سنوات يعاني من التوحد إلى أسرته سالما بعد أن تاه عن منزل ذويه في منطقة الحميدية بعجمان.

وأفاد نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان العميد خالد محمد النعيمي أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن تغيب طفل يعاني من التوحد الساعة 1:30 ليلا في منطقة الحميدية، وذلك بعد خروجه من منزل جده أثناء زيارته مع والديه.

وعلى الفور تم تبليغ الدوريات المرورية ودوريات مركز شرطة الحميدية وتوجهت 6 دوريات للبحث في المنطقة، حيث تمكن رجال الدوريات بالتعاون مع غرفة العمليات من العثور على الطفل في محل تجاري كبير في المنطقة بعد نصف ساعة فقط من تقديم البلاغ، وتم نقله لمركز شرطة الحميدية للتأكد من سلامته وتقديم الرعاية له.

وأضاف العميد خالد محمد النعيمي أن الشرطة استدعت الأب لتسليمه الطفل وتوجيهه بضرورة الانتباه ومراقبة الطفل باستمرار والتأكد من إبقائه بأمان مع الأخذ باحتياطات السلامه واقفال الأبواب لحمايته من الحوادث والمخاطر، وتقدمت عائلة الطفل بالشكر والعرفان إلى شرطة عجمان، معبرة عن سعادتها الغامرة بسرعة العثور على طفلهم وعدم تعرض حياته للخطر.

وأشاد نائب مدير عام العمليات الشرطية بجهود رجال الدوريات والعمليات والمسؤولية المهنية العالية المقدمة في البحث السريع عن الطفل، مشددا على أهمية مراقبة الأطفال وخاصة أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن إهمال الأطفال يعاقب عليه القانون وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل وديمة.