شابان يعترفان بتعاطي المخدرات

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة الجنح في الشارقة محاكمة شابين خليجيين بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، بعد ضبطهما في حالة غير طبيعية وبحوزتهما مخدرَي الهيروين والحشيش، واعترفا بالتعاطي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ يفيد بوجود شابين في حالة غير طبيعية، ويشتبه في تعاطيهما مواد مخدرة، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية إلى مكان وجودهما وتم ضبطهما، وعند تفتيشهما عثر بحوزتهما على مخدرَي الهيروين والحشيش، وبفحصهما عن طريق أخذ عينات منهما تبين تعاطيهما للمخدرات والحشيش، وعليه تمت إحالتهما إلى النيابة، ومنها إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، فاعترفا بتعاطيهما المخدرات وحيازتها، وقال الأول إنه ذهب إلى المصحة في أحد المستشفيات المتخصصة لعلاج المدمنين، والتقى الطبيب لكنه لم يتمكن من استكمال العلاج، لعدم حصوله على موعد مسبق وتنسيقه مع الطبيب للعلاج، وأفاد المتهم بأن لديه تقارير طبية تفيد بأنه يتلقى العلاج ويحاول الإقلاع عن تناول المخدرات، مشيراً إلى أنه عندما تم ضبطه، كان متعاطياً جرعة زائدة جعلته يسقط على الأرض ويغمى عليه.

وحضرت والدة المتهم الأول وأقرت بأن ابنها يعاني الإدمان، ويتلقى العلاج في أحد المستشفيات ولديها تقارير تثبت ذلك، وطلبت من هيئة المحكمة الإفراج عنه لاستكمال علاجه.

بدورها أجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 20 أغسطس الجاري لتقديم الدفاع.