«قضاء أبوظبي» تنظر 4 شكاوى ضد خبراء

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

اطلعت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها لشهر يوليو الجاري، على أربع شكاوى ضد خبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما وافقت على الطلبات المقدمة لقيد خمسة خبراء في جدول الخبراء المشتغلين.

وعقد الاجتماع الدوري للجنة شؤون الخبراء، في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، وعضوية كل من مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار علي الشاعر الظاهري، ومدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، يوسف حسن الحوسني، ومدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، خميس مبارك القبيسي، وكبير الخبراء الهندسيين، حارب حمد الكويتي، وكبير الخبراء الحسابيين والمصرفيين، عبدالرحمن حسين السهلاوي.

• «اللجنة» وافقت على قيد خمسة خبراء في جدول الخبراء المشتغلين.