50 ألف درهم غرامة لمتهم بالقيادة تحت تأثير المخدر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، النظر في اتهام خليجي، بتعاطي مواد مخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر، وحيازة خمور بقصد التعاطي، وإحراز سلاح و136 طلقة هوائية. وقررت حجز القضية للحكم في جلسة غد.

وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بغرامة 50 ألف درهم مع مصادرة السلاح والذخيرة، وإيقاف رخصة قيادته ستة أشهر. وخلال الجلسة، اعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وطالب المحكمة باستخدام الرأفة معه، وتخفيض الغرامة، والاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس، البالغة 70 يوماً، مشيراً إلى أن لديه عائلة وستة أطفال، هو المسؤول عنهم.