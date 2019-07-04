سائقان يختلسان وقوداً بـ107 آلاف درهم

المصدر: أمين الجمال - دبي

وجهت النيابة العامة في دبي تهمة الاستيلاء على المال العام، لسائقين يعملان في مؤسسة مواصلات الإمارات، حيث استغلا مهام وظيفتهما التي تخول لهما حيازة حافلتين تابعتين للمؤسسة، وإفراغ ما بهما من وقود، وبيعه لحسابهما الشخصي.

وأوضحت التحقيقات بأن المؤسسة اكتشفت اختلاس السائقين لكميات كبيرة من وقود الحافلات التابعة لها، تقدر بأكثر من 107 آلاف درهم.

وأشارت إلى أن سائقاً ثالثاً أراد قيادة إحدى حافلتي المتهمين، فوجد خزان الوقود بها فارغاً، وعند مراجعة الشريحة الإلكترونية للحافلة تبين أنه تمت تعبئة خزان الوقود أكثر من مرة في اليوم نفسه، على الرغم من أن المسافات التي قطعتها الحافلتان لم تكن بحاجة إلى كمية الوقود المعبأة، ومن ثم ساور إدارة المؤسسة الشك حول عملية اختلاس للوقود نفذها سائق الحافلة، وبعد فحص الحافلات كافة، وتبين أن عملية اختلاس الوقود شملت حافلتي المتهمين.

وبينت التحقيقات أن المتهمين أقرّا بما اقترفاه من خيانة للأمانة واختلاس للمال العام، بسرقة وقود حافلتيهما، عندما واجهتهما إدارة المؤسسة بالأدلة التي تثبت فعلهما.