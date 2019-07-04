متهم بالاحتيال يساوم الشرطة لإطلاق سراحه

المصدر: أمين الجمال - دبي

خطط شخص عربي (40 سنة) لجريمة الاستيلاء على 12 مليون درهم عن طريق الاحتيال والتزييف، وعندما اكتشفت الشرطة جريمته أصيب بارتباك، ما دفعه إلى محاولة مساومة رجال الشرطة بتسليمهم رئيس العصابة مقابل إخلاء سبيله، لكن عرضه لم يجد صدى عندهم، وتم توقيفه في مركز الشرطة، ومنه إلى النيابة العامة في دبي التي أحالته إلى محكمة الجنايات. وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن شرطة دبي تلقت معلومات تؤكد أن المتهم يبيع عملات مزيفة، ويعمل في مجال الاحتيال ومضاعفة الأموال.

وأعد أفراد الشرطة كميناً للقبض على المتهم، وتواصل معه شرطي متخفٍّ، واتفق معه على لقائه في منطقة أبوهيل لشراء العملات التي بحوزته، وكان مسرح الاتفاق داخل سيارة تابعة للشرطة، حيث حضر المتهم وبحوزته عينة من الأوراق المالية التي يريد بيعها، وهي ثلاث أوراق مالية من فئة 100 دولار، ورابعة من فئة 500 يورو، مغطاة بمادتين سوداء وخضراء.

وذكر المتهم أن الأوراق المالية بحاجة إلى غسل بمحلول خاص، مشيراً إلى أنه يحوز 45 مليوناً، نصفها من الدولارات والآخر يورو، ويريد بيعها بمبلغ 12 مليون درهم، ويتكفل المشتري بقيمة المحلول الخاص بتنظيف العملات.

وطلب الشرطي المتخفي من المتهم المبلغ الذي بحوزته، فأحضره من سيارته في حقيبة متوسطة الحجم، ثم أعطى الشرطي الإشارة إلى أفراد الكمين لإلقاء القبض على المتهم.

وأثناء تفتيش سيارة المتهم بعد إظهار إذن النيابة له، حاول مساومة رجال الشرطة بتسليمهم رئيس العصابة مقابل تركه، على الرغم من إنكاره ما أسند إليه من تهمة تزييف الأوراق النقدية والاحتيال.