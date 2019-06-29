شرطة الشارقة تحقق في واقعة نسيان طفل داخل سيارة والده

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حذرت شرطة الشارقة من حالات ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات، والتي تكرر وقوعها خلال فصل الصيف الحالي، وارتفاع درجات الحرارة، وطالبت الأسر وأولياء الأمور بضرورة اليقظة والانتباه لأطفالهم، والحرص على مراقبتهم في جميع الأوقات، والتأكد من غلق المركبة ووضع المفتاح في مكان آمن؛ حتى لا يصل إليه الأطفال، أو تركهم بمفردهم بالمركبة عند مغادرتها لأي سبب كان.

جاء ذلك بعد دخول طفل عربي يبلغ من العمر سنتين إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى القاسمي بالشارقة مساء الجمعة 28 يونيو الجاري في الساعة 3:15، لتلقي العلاج، وذلك نتيجة حدوث مضاعفات خطيرة، وحالة اختناق تعرض لها الطفل أثناء تواجده داخل سيارة والده التي تسلل إليها برفقة بعض أشقائه أثناء توقفها بساحة المنزل عند عودة والده من صلاة الجمعة، حيث ترك الوالد باب المركبة مفتوحاً بينما الصغار يلهون بساحة المنزل، وعندما لاحظوا غياب الطفل، وشرعوا في البحث عنه فقد عثروا عليه وهو في حالة إغماء بداخل المركبة ، وقاموا باحضار الطفل الى المستشفى.

حيث باشر فريق التحقيق الجنائي بمركز شرطة واسط الشامل بشرطة الشارقة التحقيق بشأن الواقعة، وما تزال شرطة الشارقة تتابع حالة الطفل للاطمئنان عليه.