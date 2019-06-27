4 أشهر حبساً لامرأة استعملت جواز سفر مزوراً

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

قضت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، بحبس متهمة إفريقية أربعة أشهر وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد استعمالها جواز سفر باسم امرأة أخرى، وبقائها في الدولة بصورة غير مشروعة.

وأفادت تفاصيل القضية بأن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة استعمالها جواز سفر باسم امرأة أخرى، حيث قدمته إلى أحد فنادق الدولة حينما طلب منها ذلك، وأنها دخلت الدولة وفقا لتأشيرة زيارة، لكنها خالفتها وبقيت في الدولة على الرغم من انتهاء مدة هذه التأشيرة.

وبسؤال هيئة المحكمة المتهمة عن التهمتين المنسوبتين إليها، اعترفت بهما مؤكدة أنها كانت بصدد تعديل وضعها إلا أنه تم القبض عليها، فقضت المحكمة بحبسها ثلاثة أشهر وأبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عن تهمة استخدام جواز سفر الغير، وحبسها شهراً عن تهمة الإقامة في الدولة بصورة غير مشروعة.