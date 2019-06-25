شرطة الشارقة تباشر الإجراءات القانونية ضد حالة تنمر ظهرت في مقطع فيديو

المصدر: سمية الحمادي - الشارقة

باشرت شرطة الشارقة إجراءتها لاستدعاء أولياء أمور طلبة تنمروا على زميلهم، بحسب فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عددا من الطلاب يتنمرون على زميلهم داخل حافلة مدرسة.

وستفتح شرطة الشارقة تحقيقا بالواقعة، لمعرفة الدوافع المؤدية الى ذلك، وذلك بالتعاون مع إدارة المدرسة والجهات التعليمية والتربوية، كما ستتخذ الاجراءات القانونية حيال الحادثة، حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على مكافحة الظواهر السلبية، ودرء مخاطرها ومنها التنمر.

وتشدد شرطة الشارقة على أهمية الدور الذي تلعبه العائلة وأولياء الأمور والمعلمون وأفراد المجتمع في مقاومة التنمر، حيث يتحمّل كل فرد مسؤولية اجتماعية في التصدي لأية حالة تنمر يشهدها، والتدخل لإيقافها، والوقوف مع الضحية، أو حتى إبلاغ الجهات المختصة لو لزم الأمر.

كما تدعو كافة شرائح المجتمع إلى الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وكافة التقنيات الحديثة، وذلك من خلال عدم تبادل المعلومات أو تصوير الاشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

داعين إلى ضرورة التنبه لخطورة المشكلة والعمل على مكافحتها من خلال تعزيز الجانب التكاملي بين أفراد المجتمع