تصادم دراجتين يقود إفريقياً إلى المحكمة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنح، في الشارقة، محاكمة شخص إفريقي متهم بالاعتداء على آخر نتيجة حادث مروري حصل بينهما، إذ أقدم المتهم على ضرب المجني عليه، ما سبب له إصابات متنوعة في جسده أدخل على أثرها المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب أقوال المجني عليه، إلى أنه أثناء سيره بدراجته النارية في المنطقة الصناعية العاشرة بالشارقة، حصل بينه وبين المتهم حادث مروري أدى إلى حصول تلف في الدراجتين، وبعد توقفهما، اختلفا على من كان سبب الحادث، فقام المتهم بضرب المجني عليه على مختلف أرجاء جسده.

وقال المجني عليه إنه دفع للمستشفى تكاليف عالية، مشيراً إلى أن المتهم دفع تكاليف تصليح الدراجة، وطالبه بدفع مصاريف العلاج والمستشفى.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وبأقوال المجني عليه، فأنكرها، وقال إنه أعطى المجني عليه المصاريف كافة.

وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة التاسع من يوليو المقبل.