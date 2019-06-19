اتهام خليجيين بالشروع في سرقة عزبة

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

أجّلت محكمة استئناف الفجيرة قضية خليجيين متهمين بالشروع في السرقة من عزبة مواطن، ومحاولة الاصطدام بسيارة الشرطة، وتعريض حياة أفرادها للخطر، أثناء أدائهم واجبهم.

وكان أفراد الشرطة لاحظوا وقوف خليجيين ليلاً في إحدى المناطق خارج سور عزبة أحد المواطنين، التي تحوي عدداً من الأغنام والدجاج، وأثناء اقتراب سيارة الشرطة من أجل التحقق من هوية الشخصين، وسبب وجودهما في المكان، حاولا الاصطدام بسيارة الشرطة، وتعريض حياة أفرادها للخطر.

فيما أنكر المتهم الأول ما نسب إليه من تهم، مشيراً إلى أنه لم يكن موجوداً في المكان، إنما كان صديقه (المتهم الثاني) يحمل هاتفاً يعود إليه.

واعترف المتهم الثاني بتهمة الشروع في السرقة، إلا أنه انكر التهمة الثانية، وهي محاولة الاصطدام بسيارة الشرطة، مشيراً إلى أنه حاول تفادي القبض عليه، إلا أن مركبة الشرطة توقفت أمامه لإجباره على التوقف، ما كاد أن يتسبب في اصطدامه بها.

وأجّلت المحكمة القضية للتأكد من صحة أقوال المتهمين.