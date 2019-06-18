امرأة تقود زوجها إلى المحكمة بخطأ في تحرير شيكين

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

استمعت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة محامي الدفاع عن امرأة وزوجها (عربي)، متهمين بتقديم شيكين من دون رصيد، وكتابة بيانات الشيكين بطريقة غير حقيقية، حيث كتب الزوج قيمة الشيكين بالأرقام، وأعطاهما إلى زوجته لتكتب بقية البيانات، حيث كتبت الزوجة قيمة الشيكين بالأحرف بطريقة مختلفة عن القيمة المدونة بالأرقام.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهمين حررا شيكين دون رصيد، وكتابة قيمة الشيكين ببيانات مختلفة بين الأرقام والأحرف.

وعزت المتهمة ارتكابها الخطأ في كتابة قيمة الشيكين بالأحرف إلى قيامها لأول مرة بكتابة بيانات الشيك، وأنها لم تكن تقصد تعديل قيمته بالأحرف بطريقة مختلفة عن قيمته بالأرقام، لافتة إلى أنها كتبت بيانات الشيك الثاني بالبيانات نفسها التي وردت في الشيك الأول، ما تسبب في وقوعها في الخطأ نفسه، وأنها لا تذكر تاريخ كتابة بيانات الشيكين.

وتابعت أن الشيكين عبارة عن ضمان لاتفاق شراكة كان بينها وبين الشاكية، وأنه بمجرد فض الشراكة بينهما لم يعد للشيكين أي أهمية أو قيمة.

وأضافت أن الشكوى التي رفعتها الشاكية ضدها وضد زوجها كيدية، وتعود إلى عامين ونصف العام، حيث إنها رفعت دعوى ضد زوج الشاكية تطالبه بمستحقاتها المالية، نظير الخدمات التي قدمتها خلال شراكتهما، ما دفع الشاكية إلى تقديم شكوى لدى الجهات المختصة تتهمها بإعطائها شيكين من دون رصيد، ومدوّن فيهما بيانات غير حقيقية.

وقال محامي الزوجين المتهمين، أمام المحكمة إن جميع الاتهامات الموجهة إلى موكليه كيدية لانتفاء القصد الجنائي من توقيع الشيكين، واختلاف بياناتهما، موضحاً أنه كانت توجد شراكة بين موكليه والشاكية، وتم فض الشراكة بينهم بالتراضي.

وأوضح أن الشيكين أصبحا في غير ذي محل، بعد فض الشراكة، لافتاً إلى أن كيدية الاتهامات واضحة في أوراق القضية، إذ إن الشاكية لم تقدم الشيكات بتاريخ استحقاقهما قبل عامين ونصف العام، للحصول على المبالغ المدونة فيهما، حيث يوجد في حساب موكله رصيد كافٍ لسحب الشيكين، إلا أن تأخر الشاكية عن تقديم الشيكين، والادعاء لدى الجهات المختصة بأنهما من دون رصيد، جاء بعد مرور عامين ونصف العام من تاريخ استحقاق الشيكين، وذلك إثر مطالبة المتهمة الأولى زوج الشاكية بمستحقاتها المالية خلال فترة شراكتهما.

وأضاف أن المتهمة الأولى أخذت الشيكين من زوجها بحسن نيّة لكتابة قيمة الشيك بالأحرف، وأنها لم تقصد كتابة قيمة الشيك بشكل خاطئ ومخالف لما جاء في قيمته بالأرقام، مطالباً المحكمة ببراءة موكليه من الاتهامات المسندة إليهما.

المتهمة أكدت أن الشيكين كانا ضماناً لاتفاق شراكة بينها وبين الشاكية.