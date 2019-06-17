الحبس والإبعاد لـ 4 آسيويين سرقوا محلاً بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حكمت محكمة جنايات الشارقة على أربعة متهمين، من جنسيات آسيوية، بحبس ثلاثة منهم ستة أشهر، فيما عاقبت الرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والإبعاد لجميعهم، بعد انتهاء فترة محكوميتهم، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل محل تجاري في الشارقة.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق القضية، إلى ورود بلاغ يفيد بوجود سرقة أموال من أحد المحال التجارية بالشارقة، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية والجنائية لموقع الحادثة، وتم رفع البصمات، وتبين أن المتهمين أتلفوا الباب ودخلوا المكان، وبرفع البصمات تم التوصل إلى المتهمين، وضبطهم، وإحالتهم للقضاء.

ووفق التحقيقات المرفقة بأوراق القضية، فقد اعترف المتهمون بالسرقة، وهم من ذهبوا مع أفراد الشرطة للاستدلال على موقع الحادثة.

وكانت المحكمة قد واجهت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فأنكروها جميعها، وأكدوا أنهم لم يرافقوا الشرطة للاستدلال على موقع المحل الذي تمت سرقته، مشيرين إلى أنهم كانوا وقت الواقعة في دبي.

وكان الشاكي قد حضر إلى المحكمة، وأدلى بأقواله، وتنازل عن حقه الشخصي في القضية.