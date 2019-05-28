آسيوي يعترف بقتل صديقه طعناً

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية آسيوي، متهم بقتل صديقه طعناً بالسكين بعد شرب الخمر، وأبلغ الشرطة، واعترف بتفاصيل الجريمة كاملة.

حدثت تفاصيل الواقعة عندما كان المتهم جالساً يشرب الخمر خارج منزله في إحدى المناطق بالشارقة، وجاء إليه صديقه برفقة شخصين، وطلبوا منه مالاً، وعند رفضه إعطاءهم المال قام الصديق بأخذ محفظته وهاتفه، ما دفع المتهم إلى سحب سكين وطعنه طعنات متفرقة أدت إلى وفاته، وقام بإبلاغ الشرطة بالواقعة وهرب، وتم ضبطه بعد يومين من الحادث، واعترف بارتكاب جريمته.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، بأن قتل آخر متعمداً طعناً بالسكين، فاعترف بشرب الخمر والقتل، وقال إنه تشاجر مع صديقه بعد أن حضر بصحبة شخصين، وطلبوا منه مبلغاً مالياً، وأخذوا منه المحفظة والهاتف، وهربوا، وحاول إيقافهم وكان معه سكين، فأخرجه وطعن صديقه طعنتين نافذتين، مشيراً إلى أنه لا يذكر أين طعنه، وبعدها اتصل بالشرطة وهرب من مكان الواقعة.

وطلبت النيابة العامة إدانة المتهم، وبدورها قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 18 يونيو المقبل، لسماع أقوال شهود الواقعة، وتزويد المحكمة ببيانات المجني عليه، للتواصل مع أولياء الدم لاستطلاع رأيهم حول طلباتهم.