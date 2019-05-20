شاب يطلب من المحكمة استرداد الكفالة لتسديد رسومه الجامعية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، محاكمة شاب عربي (طالب جامعي)، متهم بالتصوير في أماكن محظورة، حيث تم القاء القبض عليه خلال التصوير ومصادرة الكاميرا التي يحملها، وغرمته محكمة أول درجة 5 آلاف درهم.

وبسؤال المحكمة للمتهم اعترف بالتصوير في مكان يحظر التصوير به، مشيراً إلى أنه يحب التصوير وأنه لم يكن على علم بأن المنطقة الموجود بها يحظر فيها التصوير، وأنه سدد الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة والبالغة 5 آلاف درهم.

وطالب خلال الجلسة بإلغاء الغرامة المحكوم عليه به واسترداد كاميرته التي تمت مصادرتها منه وقت الواقعة، مشيرا إلى أنه استأنف الحكم لأنه دفع الغرامة من مصروفاته الجامعية، ولتعثره حاليا في دفع رسومه الدراسية، لتقرر المحكمة تأجيل الحكم في القضية.

وفي الجلسة نفسها نظرت المحكمة قضية عربي متهم بالتخلف عن مواعيد الفحص الدوري التي يجب الخضوع لها للتأكد من توقفه عن تعاطي أي مواد مخدرة.

وبسؤال المحكمة للمتهم اعترف بتعاطي المخدر، مشيراً إلى أنه لم يكن لديه علم بموعد الفحص الدوري، وأنه كان مريضاً خلال هذا التوقيت، وتوجه وقتها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولديه من المستندات ما يثبت ذلك.

وطلب من هيئة المحكمة العفو والرحمة، مؤكدا أنه المرة التي ضبط فيها متعاطيا للمخدر كانت المرة الأولى له حيث لم يسبق تعاطيه للمخدرات قبل تلك الواقعة، كما أنه ليس لديه أية سوابق تعاطي، فيما قررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية مع ضم صحيفة سوابق المتهم إلى ملف القضية.