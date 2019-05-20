سيدة تقتل صديقتها طعنا بالسكين

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهمة فيها سيدة من الجنسية الآسيوية بقتل زميلتها بالسكن بعد شربها للخمر، وذلك بأن سددت لها طعنات نافذة ما أدى إلى وفاتها، إضافة إلى اعتدائها على صديقات لها أخريات بنفس السكن ولكن دون أن تحدث في أي وحدة منهن إصابات.

واستمعت المحكمة للمتهمة بعد مواجهتها بما أسند إليها من تهم، فقررت بأنها شربت نوعين من الخمر بتاريخ الواقعة، وبعدها لم تدري ما حصل لها، وفقدت السيطرة على قواها الجسدية والعقلية، مشيرة إلى أن مكان الحادثة كان يوجد فيه الكثير من النساء والزميلات لها بالسكن، لافتة إلى أنها تتذكر بأنه حصل بينها وبين المجني عليها مشاجرة وهي شاربة للخمر ولكن لا تعرف إن كانت طعنتها أم لا.

وبينت لهيئة المحكمة بأن مشرفة السكن حضرت إلى غرفتها التي تنام بها برفقة بعض العاملات والزميلات لها بالسكن وقمن بالاعتداء عليها وضربها، كونها رفضت الذهاب إلى مشرفة السكن بعد استدعائها وهي شاربة للخمر، مبينة بأنها لا تعلم ما حصل خلال هذا الوقت وكانت تتشاجر مع بعض زميلاتها بالسكن ولا تعرف من اعتدى عليها ولا تذكر شيء من يوم الواقعة.

وحضر مندوب من الشركة التي تعمل بها المتهمة، وقدم أوراق فيها أرقام تواصل لأولياء الدم وعنوانهم في بلدهم، مشيراً إلى أنهم أنهوا إجراءات وفاة المجني عليه داخل الدولة وتم ترحيل جثتها لبلادها بناء على طلب ذويها.

بدورها قررت المحكمة استدعاء شهود الإثبات الواردة أسمائهم في التحقيقات ليوم 28 مايو المقبل والتواصل مع أولياء الدم لاستطلاع رأيهم ومطالبهم.