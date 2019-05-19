محاكمة شاب امتنع عن سداد إيجار سيارة ومخالفاتها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قرّرت محكمة أبوظبي المدنية، حجز قضية شاب متهم بتأجير سيارة، والامتناع عن تسديد قيمة الإيجار والمخالفات المرورية المتسبب فيها، للنطق بالحكم في جلسة 26 مايو الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى تأخّر شاب خليجي عن سداد المبلغ المستحق لإيجار سيارة، لمدة 30 يوماً، والبالغ 3000 درهم، فيما أقامت شركة تأجير السيارات دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام المتهم بدفع 44 ألفاً و700 درهم، مع الفوائد القانونية وقدرها 12% من تاريخ الاستحقاق، وحتى تمام السداد الفعلي.

وخلال الجلسة، أفاد دفاع شركة تأجير السيارات، المحامي سعود بالحاج، بأن الشاب استأجر سيارة من موكلته المعنية بتأجير السيارات، بقيمة إيجارية يومية 100 درهم، وعند طلب السيارة من المتهم في حينه لم يعدها، ولم يدفع إجمالي المبلغ المستحق عليه، والبالغ 3000 درهم، فضلاً عن تبديده المركبة المسلمة له على سبيل الإيجار، بأن اختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الشاكية.

وطلبت النيابة العامة معاقبته، طبقاً لمواد الإحالة الواردة في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016، حيث قضت المحكمة الجزائية بإدانة المتهم، وعاقبته بغرامة 2000 درهم، مع حفظ الحق المدني وإلزامة بالمصروفات الجنائية.

وأمام المحكمة المدنية سلم دفاع شركة تأجير السيارات هيئة المحكمة قائمة بالمطالبات؛ تضمنت إلزام الشاب بأن يؤدي للشركة صاحبة السيارة المستأجرة، مبلغ 31 ألفاً و700 درهم قيمة المخالفات المسددة من الشركة عن السيارة المستأجرة من المتهم، وإلزام المتهم بأن يؤدي للشركة مبلغ 3000 درهم قيمة إيجار السيارة، وإلزامه بأن يؤدي للشركة تعويضاً مدنياً قدره 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي تسبب فيها للشركة، لتقرر المحكمة تحديد يوم 26 من الشهر الجاري، موعداً للنطق بالحكم.