محاكمة آسيوي حرّر شيكاً دون رصيد

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، قضية آسيوي، بتهمة تحرير شيك من دون رصيد بقيمة 177 ألف درهم على مصرف إسلامي إلى المجني عليه كضمان لسداد دين متبقٍّ.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، بتهم إعطاء وبسوء نية شيكاً من دون رصيد بقيمة 177 ألف درهم، وطالبت بمعاقبته وفقاً لأحكام قانوني العقوبات والمعاملات التجارية، فيما قضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس شهرين وغرامة 1500 درهم، وإلزامه بأداء الرسم المستحق. وخلال الجلسة وجهت هيئة المحكمة إلى المتهم سؤالاً عن الجريمة والفعل الذي ارتكبه في تحرير شيك دون رصيد، فأجاب بأنه مذنب واعترف بخطئه، وقدّم مذكرة تؤكد التزامه بدفع جزء كبير من المبالغ المالية المستحقة عليه، مشيراً إلى أن الشيك الذي قدمه للمجني عليه، بمثابة سند ضمان وتأكيد لاستكمال دفع المبالغ المالية المترتبة عليه.