متهم يستولى على 407 آلاف درهم من شريكة ابنه

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

رفضت محكمة النقض في أبوظبي، طعناً تقدم به متهم بالاستيلاء على 407 آلاف درهم من حساب امرأة (شريكة ابنه)، بعد أن سلمته بطاقتها البنكية لإغلاق حسابها البنكي وهي خارج الدولة، ومعاقب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم، وقضت محكمة النقض بإلزام الطاعن الرسم القانوني المستحق.

وتفيد أوراق القضية بأن الشاكية تمتلك شقة في أبوظبي، وتتولى تأجيرها وطلبت من المتهم «والد شريكها» مساعدتها في تأجيرها كونها لا تقيم في الدولة، وعند الذهاب إلى البنك لفتح حساب، قام المتهم بوضع رقم هاتفه في بيانات الحساب البنكي للمجني عليها بحجة متابعة الحساب، واستولى على 407 آلاف درهم من حسابها بعد أن أوهمها بأنه سيتم إغلاق حسابها إذا لم تحضر إلى لدولة وأن ترسل له بطاقة الصراف الخاصة بها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها أرسلت للمتهم بطاقتها البنكية، وبعدها أبلغها بتمكنه من سحب المبالغ وإغلاق الحساب، وحاول إثناءها عن العودة للدولة بحجة وجود مشكلة في الجنسية والإقامة، إلا أنها أصرت على الحضور، وحصلت على تأشيرة دخول للدولة بسهولة لتكتشف خدعته واستيلاءه على مبالغ مالية من حسابها، واستعمال بطاقتها البنكية في الشراء عبر الإنترنت، بالإضافة على تأجير الشقة مرات عدة، والاستيلاء على قيمة الإيجار لنفسه.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم، وآخر مجهول، استعمال محرر عرفي صحيح مملوك للمجني عليها، والانتفاع به بأن استولى على أموال المجني عليها وبطاقتها البنكية.

وخلال التحقيقات أنكر المتهم الاستيلاء على أموال الشاكية، مدعياً أنه هو الذي يطالبها بمبلغ 400 ألف درهم، وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإدانة المتهم عن الجرائم المسندة إليه للارتباط، والحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف درهم، فاستأنف المحكوم عليه الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن فيه بطريق النقض، وأودع محاميه صحيفة بأسباب الطعن.

وأفادت المحكمة بأن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض، مما يكون معه الطعن برمته على غير أساس يتعين رفضه، وحكمت برفض الطعن وإلزام الطاعن الرسم القانوني المستحق، مع الأمر بمصادرة التأمين.