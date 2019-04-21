شرطة أبوظبي تستعرض جهودها في التصدي لـ «الاحتيال الهاتفي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استعرضت شرطة أبوظبي، في جلسة نظمتها بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، واستضافها مجلس سالم بالوتية العامري، في منطقة زاخر بالعين، جهودها في التصدي للاحتيال الهاتفي، مؤكدة أهمية تعاون الأفراد مع الشرطة، وتعزيز برامج التوعية في هذا الجانب.

واستعرض المقدم سيف الجابري، من إدارة الشرطة المجتمعية، أهداف حملة «خلك حذر» التي تركز على مكالمات الاحتيال والجوائز الوهمية وغيرهما.

وحذر خلال الجلسة، التي أدارها الإعلامي، علي الشامسي، من إعطاء أي معلومات شخصية لمجهولين.

وبدوره، أكد الرائد منصور الكتبي، من إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية، رصد عصابات استدرجت أشخاصاً بعد إيهامهم بالحصول على جوائز، مشيراً إلى التعاون مع الجهات الأمنية في الإمارات الأخرى لتتبعها، والقبض على أفرادها.

ودعا الرائد سالم عبيد الكعبي، والنقيب راشد النمر البادي، من إدارة المعلومات الأمنية، إلى التواصل مع خدمة «أمان» لإبلاغ عن أي مكالمة مشتبه فيها، أو أشخاص مجهولين، لمنع المجرمين من خداع الآخرين، والاستيلاء على أموالهم.