تدابير وقائية للحدِّ من تعاطي المؤثرات العقلية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حققت إدارة مكافحة المخدرات، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، نتائج إيجابية في الربع الأول من العام الجاري 2019، ضمن خطة عملها التوعوية التي تقوم بتنفيذها في كل عام، والتي تهدف من خلالها إلى نشر التوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين طلبة المدارس والجامعات، ومنتسبي الأندية الرياضية، وموظفي الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة.

تأتي تلك الجهود المبذولة، في إطار تطبيق استراتيجية شرطة الشارقة المنسجمة مع رؤية وزارة الداخلية، الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة. وقال مدير فرع التوعية والرعاية اللاحقة بشرطة الشارقة، المقدم محمد أحمد الخميري: «نستهدف من برامجنا التوعوية، التي تم وضعها بعناية، نشر التوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة، وموظفي الدوائر الحكومية، إلى جانب منتسبي الأندية الرياضية بالإمارة، ويأتي ذلك في إطار الجانب الوقائي والتثقيفي، الذي تقوم به الإدارة للتوعية بأضرار تعاطي تلك المواد، حيث نظمت جملة من البرامج التوعوية، خلال الربع الأول من هذا العام 2019، اشتملت على العديد من الفعاليات، والمحاضرات، إضافة لعقد عدد من ورش العمل التي تهدف إلى إيصال الرسائل التوعوية لأكبر قدر من الشرائح المستهدفة، وقد كانت المحصلة إيجابية، مقارنة مع نتائج الربع الأول من العام الماضي 2018». وأشار إلى مواصلة شرطة الشارقة جهودها الحثيثة في تحقيق أهدافها المرسومة والمتعلقة بحماية أفراد المجتمع، وذلك بإدخال العديد من الخطط التطويرية، التي تسهم في إنجاح أهدافها المرسومة، مؤكداً نجاح تلك الحملات التوعوية في تنمية الوعي المجتمعي بالخطورة البالغة، التي قد تحدث جراء تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية المخدرة.