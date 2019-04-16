862 مكالمة طارئة لشرطة الشارقة خلال سقوط الأمطار

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أفاد نائب مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، المقدم حميد عبيد محمد الهاجري، بأن غرفة العمليات المركزية تلقت 862 مكالمة هاتفية من الساعة الرابعة من عصر يوم السبت الماضي حتى صباح الأحد الماضي على الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، بينما تلقت 532 للمكالمات غير الطارئة على الرقم (901)، والتي احتوت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن البلاغات صنفت حسب أهميتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل بلاغ على حدة، حيث صنفت البلاغات إلى جنائية، ومرورية، وطارئة، وغير طارئة، وتم التعامل مع كل البلاغات، وتحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص حسب نوع وطبيعة كل بلاغ، والتعامل معه بحرفية بالغة. وأشار إلى أن الحركة المرورية خلال فترة سقوط المطر تميزت بالانسيابية على جميع طرق الإمارة، نتيجة للجهود المبذولة في تنظيم الدوريات المرورية المنتشرة في الإمارة لضبط حركة السير والمرور.