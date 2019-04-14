"مواصلات الإمارات": تعطيل المدارس بسبب سوء الحالة الجوية وحفاظاً على سلامة الطلبة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال مصدر في مؤسسة مواصلات الإمارات فرع رأس الخيمة، لـ "الامارات اليوم" إن المؤسسة أوقفت جميع حافلاتها عن العمل صباح اليوم إثر تعطيل الدوام الدراسي في جميع المدارس الحكومية برأس الخيمة بسبب سوء الحالة الجوية وحفاظا على سلامة الطلبة خاصة أن المدارس القريبة من المناطق الجبلية ما زالت تشهد جريانا للأودية وتجمعا كبيرا لمياه الأمطار، وأن بعض الشوارع الحيوية لخطوط سير الحافلات في معظم مناطق الإمارة تشهد تساقطا للأمطار وتجمعا كبيرا للمياه.

وأوضح أن المؤسسة رأت توقف حافلاتها اليوم عن العمل بالتنسيق مع إدارات المدارس الحكومية حفاظا على سلامة الطلبة، حيث تم إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور بتوقف الدراسة نتيجة للأحوال الجوية الغير مستقرة، لافتا إلى أن المؤسسة تعطي سلامة الطلبة أولوية كبيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن المؤسسة ساهمت من خلال فريق الطوارئ والأزمات برأس الخيمة، في إرسال ثلاث حافلات تابعة لمؤسسة مواصلات الإمارات إلى جبل جيس ووادي البيح لنقل العالقين من الأمطار في تلك المناطق وتوصيلهم إلى مناطق آمنة، لافتا إلى أن حافلات المؤسسة تقوم بخدمة أفراد المجتمع في جميع الأزمات الحالات الطارئة وعلى استعداد لتوفير كل الدعم للجهات المعنية.