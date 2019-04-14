شرطة رأس الخيمة تطلب من المحصورين بمياه الأمطار عدم مغادرة أماكنهم حتى وصول الدعم لإجلائهم

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال قائد عام شرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي في إمارة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إن الفريق بالتعاون مع جميع الجهات المختصة في الإمارة وبعض الفرق المساندة من خارجها قاموا بتقديم الدعم وتأمين الأشخاص المحصورين في أعالي الجبال والوديان والتأكيد على ضمان تقديم الدعم اللوجستي لهم من مواد غذائية وطبية وجميع الاحتياجات الضرورية اللازمة.

وأوضح أنه تم التأكيد على المحصورين في بعض المناطق من مياه الأمطار بعدم مغادرة أماكنهم والبقاء فيها حتى وصول الجهات المختصة لهم وتقديم الدعم لإجلائهم إلى الأماكن الآمنة.

وأشار أن فريق الأزمات والطوارئ المحلي قام بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة بإجلاء بعض سكان المنازل التي تضررت من الأمطار الغزيرة ومياه الاودية التي غمرت منازلهم، وتابع أن الجهود مستمرة ومتواصلة للتواصل مع باقي البلاغات التي قدمها الأهالي لغرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة جراء تضررهم من الوديان في جميع مناطق الإمارة.

وذكر أن الحفاظ على سلامة المحصورين وأفراد المجتمع تمثل أولوية لفريق الأزمات والطوارئ المحلي وأن الجميع لن يتواني عن تقديم أي مساعدة أو دعم لجميع المتضررين، وأن رجال الشرطة على أهبة الاستعداد لأي طارئ حتى انتهاء الظروف الجوية التي تمر بها الإمارة .