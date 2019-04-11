محاكمة متهم بسرقة خزينة شركة

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة

باشرت محكمة الجنايات في الشارقة نظر قضية آسيوي متهم بسرقة خزينة شركة بعد أن كسر الباب، واستولى على 11 ألفاً و240 درهماً، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 22 أبريل الجاري لإحضار أمين المخزن.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاكي الذي أكد أن صاحب الشركة أبلغ أمين المخزن بأنه وجد باب الخزينة مكسوراً، وأن أحداً ما استولى على 11 ألفاً و240 درهماً وهرب، وأبلغ الشرطة التي بدورها رفعت البصمات وتمت مطابقتها ببصمات المتهم.

وأضاف أنه لا يعرف المتهم، وسمع أنه عميل للشركة لكن مكان الخزينة لا يصل إليه العملاء، كونها موجودة خلف مكتب المراجعين.

وبمواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه أنكر التهمة وقال إنه عميل ويدخل الشركة باستمرار.