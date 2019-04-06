إصابة 3 آسيويين بإصابات بليغة نتيجة تدهور مركبتهم على طريق الإمارات برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أصيب ثلاثة آسيويين تراوحت أعمارهم بين 27 عاما و43 عاما بإصابات بليغة إثر تعرض مركبتهم التي كانوا يستقلونها على طريق الإمارات في إمارة رأس الخيمة لحادث انحراف مفاجئ وتدهور على الطريق واصطدامها بالحاجز الحديدي الذي يفصل بين الاتجاهين.

وقال مدير فرع التحقيق وتخطيط الحوادث في إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، النقيب حمد علي الشحي، إن غرفة العمليات تلقت الساعة الواحدة والربع مساء اليوم بلاغا يفيد بوقوع حادث انحراف وتدهور لمركبة من النوع الثقيل على طريق الإمارات، وتابع تم إرسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتبين وعند المعاينة الأولية أن الحادث وقع بسبب الانحراف المفاجئ للمركبة التي كان يقودها شخص آسيوي يبلغ من العمر 43 عاما وإصابته بإصابات بليغة، كما أسفر الحادث عن إصابة راكبين كانا برفقته بإصابات بليغة يبلغان من العمر 36 عاما و 28 عاما من نفس الجنسية.