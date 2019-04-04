القبض على شاب ابتز فتاة بصور خاصة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

ألقت شرطة عجمان القبض على شاب آسيوي ابتز فتاة عربية، حصل على صور خاصة لها بعد إضافته في مجموعة «واتس أب» بطريق الخطأ.

وأفاد رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل، المقدم يحيى خلف المطروشي، بأن المركز تلقى بلاغاً من فتاة عربية في العشرين من عمرها يفيد بتعرّضها للابتزاز من قبل شخص غريب أرسل لها صوراً خاصة قام بتعديلها بإضافة صورته الشخصية إلى جانب صورتها، وهددها بنشر الصور إذا لم ترسل له مبالغ مالية.

وأوضحت الفتاة في البلاغ أن صديقتها أنشأت مجموعة (قروب) عبر برنامج وسائل التواصل الاجتماعي (واتس أب)، وأضافت صديقات من جنسيات عربية في المجموعة للتنسيق للقيام برحلة إلى إحدى حدائق الإمارة، وقاموا بتبادل الصور على المجموعة، ثم فوجئت باستقبالها رسالة مرفقة بصورة معدلة يظهر فيها شخص غريب إلى جانبها، وطلب منها مبلغاً مالياً مقابل عدم نشر الصورة.

وقامت الفتيات المشتركات في المجموعة بالتحري عن سبب تواجد الشخص الغريب في الـ(قروب)، وتبين أن رقم الهاتف يعود إلى إحدى الصديقات المشتركات في المجموعة التي أفادت بأنها غيّرت الرقم منذ سنة.

وعلى الفور بدأ رجال التحريات والمباحث الجنائية بعمل التحريات حول صاحب الرقم، وتم ضبطه وإحضاره، وتبين أنه شاب آسيوي يدعى (ع.م.إ) يبلغ من العمر 22 عاماً، فتم تحريز هاتفه النقال والتحقيق معه، فاعترف بأن رقم الهاتف بحوزته، وأنه عدّل الصور لتتضمن صورته مع الفتاة، وتم تحويل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة.

ودعا المطروشي الجمهور إلى الحذر والانتباه قبل إرسال أي رسائل أو صور خاصة لأي شخص على وسائل التواصل الاجتماعي.

الشاب تلاعب

بالصور، وأضاف

صورته إلى جانب الفتاة.