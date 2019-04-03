إبتز فتاة فوقع في قبضة شرطة عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على آسيوي عشريني لمحاولته ابتزاز فتاة عربية وصلته صور خاصة لها بعد إضافته في مجموعة وتس أب عن طريق الخطأ.

وحول تفاصيل القضية صرح رئيس مركز شرطة المدينة الشامل المقدم يحيى خلف المطروشي بحضور فتاة عربية في العشرين من عمرها تفيد بتعرضها للابتزاز من قبل شخص غريب أرسل لها صوراً خاصة قام بتعديلها بإضافة صورته الشخصية إلى جانب صورتها وهددها بنشر الصور إذا لم ترسل له مبالغ مالية.

وأضاف المقدم يحيى خلف المطروشي أن الفتاة أفادت بقيام صديقة لها بعمل مجموعة (قروب) عبر برنامج وسائل التواصل الاجتماعي (وتس أب) وإضافات صديقات لها من جنسيات عربية في المجموعة للتنسيق للقيام برحلة إلى إحدى حدائق الإمارة حيث قمن بتبادل الصور على المجموعة، ثم فوجئت الفتاة باستقبالها رسالة مرفقة بصورة معدلة يظهر فيها شخص غريب إلى جانبها وطلب منها مبلغ مالي مقابل عدم نشر الصورة.

قامت الفتيات المشتركات في المجموعة بالتحري عن سبب تواجد الشخص الغريب في مجموعة الوتس أب ليتبين أن رقم الهاتف يعود لإحدى الصديقات المشتركات في المجموعة التي أفادت بأنها قامت بتغيير الرقم منذ سنة، فتوجهت الفتاة صاحبة الصور إلى مركز شرطة المدينة الشامل وقامت بفتح بلاغ رسمي.

وعلى الفور بدأ رجال التحريات والمباحث الجناية بالبحث والتحري حول صاحب الرقم، فتم ضبطه وإحضاره وتبين أنه شاب آسيوي الجنسية يدعى (ع.م.إ) يبلغ من العمر 22 عاماً، فتم تحريز هاتفته النقال والتحقيق معه فاعترف بأن رقم الهاتف بحوزته، وأنه قام بتعديل الصور لتتضمن صورته مع الفتاة، وتم تحويل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة.

وأشاد المقدم يحيى خلف المطروشي بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهم، داعياً الجمهور إلى الحذر والانتباه قبل إرسال أي رسائل أو صور خاصة لأي شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول الاعتداء على خصوصية أحد أو يرتكب أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.