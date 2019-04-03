مخالفة مرورية تكشف عن جريمة تعاطٍ

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

استأنف شاب خليجي مدان بتعاطي مؤثرات عقلية الحكم الصادر ضده بمحكمة جزاء الفجيرة بالسجن عامين وغرامة 10 آلاف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاب كان يقود مركبته على أحد الشوارع الرئيسة في الإمارة وأوقفه رجال الشرطة في حملة مرورية لفحص الرخص، وتبين لرجال الشرطة أن رخصة الشاب منتهية الصلاحية، وعلى إثر ذلك تم توقيفة والتحري عنه، وبعدها أحيل إلى المركز الخاص لفحص المخدرات، إذ تبين وجود مؤثرات عقلية في العينة.

وأنكر المتهم الذي امتثل أمام محكمة استئناف الفجيرة في جلسة أمس التهمه الموجهة إليه، وقال إنه كان يقود مركبته على أحد الشوارع الرئيسة حين استوقفته دورية الشرطة، وطُلب منه عرض بطاقتي رخصة القيادة وملكية المركبة اللتين كانتا بتاريخ منتهٍ ولم يتم تجديدهما، ومن ثم طلب منه الترجل من المركبة وأخذ عينة دم منه للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة، إلا أنه رفض، ونشبت مشادة كلامية مع الشرطي.

وأشار المتهم إلى أنه لم يكن يعلم أن أخذ العينة مهم لإثبات عدم تعاطيه مؤثرات عقلية، وأنه كان جاهلاً بالأسباب التي جعلت رجل الشرطة يطلب مثل هذا الطلب، إلا أنه قام في اليوم التالي بإعطاء العينة المطلوبة.

وقدمت المحامية الموكلة عن المتهم دفوعاً تفيد بأن المتهم لم يكن يعلم بالقوانين المتبعة لإثبات تعاطي مؤثرات عقلية من عدمه، ما جعله يمتنع عن الاستجابة للأوامر الموجهة إليه بحكم صغر سنه وعدم درايته، واستعطفت الهيئة القضائية بأن المتهم في مقتبل العمر وعلى أعتاب مرحلة تكوين الذات المتمثلة في الزواج والعمل.