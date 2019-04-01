القبض على 5 أفارقة سرقوا 2.3 مليون درهم من محل صرافة

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

كشف قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أن الفرق الأمنية تمكنت، خلال الأسبوع الماضي، من استعادة مبالغ مالية من مختلف العملات، بلغت قيمتها 2.3 مليون درهم، وإفشال خطة للفرار بها إلى خارج الدولة، والقبض على خمسة أشخاص من جنسية دولة إفريقية، بعد أن اقتحموا محلاً للصرافة (الأنصاري للصرافة) في منطقة التعاون بالشارقة، وتهديد العاملين فيه، والاستيلاء على العملات.

وأشار الشامسي خلال مؤتمر صحافي، أمس، إلى أنه تم القبض على المتهمين في أقل من 48 ساعة من حادثة السرقة، في إمارات مختلفة من الدولة، لافتاً إلى أنه تم خلال البحث عن المتهمين ضبط 15 مخالفاً لقانون الإقامة بالدولة، يسكنون في سكن المتهمين نفسه.

وبيّن أن المتهمين استخدموا أسلحة بيضاء في عملية السرقة، وهددوا الموظفين قبيل إغلاق محل الصرافة بدقائق، مشيراً إلى أن الجريمة كانت مخططاً لها، ولكن سرعة استجابة الشرطة والتعاون الشرطي ساعدا في الوصول إليهم، وتم التحفظ على الأموال المسروقة إلى حين انتهاء التحقيقات لإعادتها إلى الصرافة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، العقيد إبراهيم مصبح العاجل، أن غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغاً في الـ20 من مارس الماضي في الساعة 11:51 مساءً، يفيد بوقوع حادث تعدٍّ وسرقة على محل الصرافة، وفور ورود البلاغ انتقل إلى الموقع فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، وفريق من قسم مسرح الجريمة، إلى جانب رجال التحقيق الجنائي بمركز شرطة البحيرة الشامل.

وقال إنه خلال جمع المعلومات الأولية في مسرح الواقعة، تبين قيام خمسة أشخاص باقتحام المحل، وكسر الحاجز الزجاجي الفاصل بين موظفيه والمتعاملين، ثم تهديد العاملين والاستيلاء على المبالغ التي كانت قيد التداول بالمحل، ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وأضاف أنه بناء على البلاغ، تم تشكيل فريق أمني للبحث عن المشتبه فيهم وملاحقتهم والقبض عليهم، إذ تمكن الفريق من تحديد هوية اثنين من المتهمين الخمسة، ومعرفة مكان وجودهما. وتابع العاجل أن المتهمين اعترفا بتورطهما في اقتحام وسرقة المحل، بالاشتراك مع ثلاثة آخرين من جنسيتهما، حيث تابع الفريق عمله في البحث عن شركائهما، وتوصل إلى معلومات تفيد بتوجه اثنين من المشتبه فيهم إلى إمارة رأس الخيمة، وبالتعاون والتنسيق مع شرطة رأس الخيمة تمكن الفريق من ضبط المذكورين، إلى جانب ضبط المشتبه فيه الخامس في الشارقة.

وأوضح أن الفريق تمكن من استعادة معظم المسروقات، وهي من مختلف العملات العربية والأجنبية، كما تبين أن ثلاثة من المتهمين يقيمون في الدولة، والآخرين لديهما تأشيرات زيارة، مشيراً إلى أنه بناء على اعترافات المتهمين فقد تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة في الشارقة.

اقتحام المحل قبل إغلاقه بدقائق

قال ممثل «الأنصاري للصرافة»، خلال المؤتمر الصحافي، إن المتهمين اقتحموا المحل قبيل إغلاقه بدقائق، وكانوا يراقبون المكان، إذ كان داخل المحل أحد العملاء له معاملة احتاجت وقتاً كبيراً لإنهائها، وبعد خروجه، دخل المتهمون الخمسة وبأيديهم أسلحة بيضاء، وقاموا بكسر الحاجز الزجاجي، واعتدوا على اثنين من الموظفين رغم مقاومتهما لهم، إلا أنهم ضربوا أحدهم في أعلى ظهره، ما أدى إلى تمكنهم من الوصول إلى خزنة الأموال، والاستيلاء على 2.3 مليون درهم. وأشار إلى أن الموظفين تأخروا في الاتصال بالشرطة وضغط زر الطوارئ مدة تزيد على أربع دقائق، بسبب تهديد المتهمين لهم، الأمر الذي حال دون وصول الشرطة في الزمن المحدد لضبطهم متلبسين.