"خليجي" متهم باقتحام منزل فتاة عربية: فعلتها بحسن نية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، قضية اتهام شاب خليجي، بكسر باب منزل فتاة "من جنسية عربية" والدخول إلية بالقوة. وقررت حجز القضية للحكم في 26 مارس الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام فتاه بإبلاغ الشرطة بأن صاحب المنزل الذي تستأجره قام بكسر الباب، والدخول لمنزلها بالقوة، ليتم القاء القبض على المتهم، وهو بداخل منزل الشاكية، واحالته إلى قسم التحقيقات ومنه إلى النيابة العامة، وثم إلى محكمة أول درجة، والتي اصدرت عليه حكماً بالسجن لمدة شهرين.

وخلال جلسة أمس، أنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مرجعاً السبب في دخوله إلى منزل الفتاة الشاكية، إلى سماعه أصوات صراخ ونداءات استغاثة ناتجة عن مشاجرة بين الفتاة وطليقها بداخل المنزل، مشيراً إلى أنه قام بكسر باب المنزل بحسن نية وذلك لرغبته في فض الخلاف الناشئ بينهما.

وطلب قاضي المحكمة من المتهم تقديم مستندات تثبت ملكيته للعقار الذي تسكن فيه الشاكية، إلا أن المتهم أجاب بأن عملية احضار وتسليم المستندات قد تستغرق أياماً أو أسابيعاً، مطالباً هيئة المحكمة بحجز الدعوى للحكم، نظراً لأن فترة حبسه قد شارفت على الانتهاء.